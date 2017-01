Schiri rempelt Porto- Spieler an und zeigt ihm Rot!

Was war das für eine kuriose Schiedsrichter- Entscheidung? Beim Liga- Pokal- Spiel des FC Porto in Moreirense rempelte der Unparteiische Luis Godinho unabsichtlich Danilo an und zeigte ihm danach auch noch die Rote Karte. Zuvor hatte der Referee das Spiel souverän geleitet. Der Aussetzer passierte in der 79. Minute. In der Rückwärtsbewegung tritt Schiedsrichter Godinho dem Porto- Spieler auf die Füße. Als Danilo versuchte, das Gleichgewicht zu halten, schubste er ihn leicht. Der Porto- Star war daraufhin sauer: "Ich habe mir das jetzt über hundert Mal angesehen. Und ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum der Herr hier Rot gezogen hat. Ich habe im Fußball viele verrückte Entscheidungen gesehen, aber das war ohne Zweifel eine Schändliche." Porto verlor am Ende mit 0:1.