Schiri gnadenlos! Gelbe Karte für Sex- Jubel

Da verstand der Schiedsrichter aber keinen Spaß! Kei Kamara erzielte beim MLS- Spiel seines Klubs New England Revolution gegen Montreal Impact den Treffer zum 3:0. Um sein Tor zu feiern, rannte er an die Außenlinie, bückte sich, stützte sich auf die Knie und schob die Hüfte immer wieder nach vorn und hinten. Was viele Fans sofort als Teil des Trend- Tanzes "Twerken" erkannten, war dem Schiri zu anrüchig. Als Kamara zum Wiederanstoß zur Mittellinie kam, zeigte der Schiri ihm für seinen sexy Tanz- Jubel die Gelbe Karte. Sehr zum Leidwesen des Stürmers, der sich über die Verwarnung beschwerte.