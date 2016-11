Ronaldo in Werbung als "Kevin, allein zu Haus"

Versucht Cristiano Ronaldo auszuloten, was er nach seiner gigantischen Fußballer- Karriere machen könnte? Wer weiß, vieles ist möglich. Seine schauspielerische Leistung in einem Werbespot- Remake von "Kevin, allein zu Haus", in dem er die Rolle des von seiner Familie zu Weihnachten alleingelassenen Macaulay Culkin übernimmt, lässt allerdings vermuten, dass es mit einer großen Film- oder Theaterkarriere eher nichts mehr wird. Lustig anzusehen ist der Spot freilich trotzdem!