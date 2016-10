Rapid mit Jelic in der EL zum Befreiungsschlag?

Für Rapid geht es am Donnerstag in der Europa- League- Partie gegen Sassuolo um den "Befreiungsschlag", wie Trainer Mike Büskens es bei der Abschluss- Pressekonferenz am Mittwoch formulierte. Ob er dabei womöglich auch schon auf den langzeitverletzten Stürmer Matej Jelic setzen wird?