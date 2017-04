Rapid- Fans zünden Pyro- Show & fordern Sieg!

Nach all dem Pech, den Pleiten und den Pannen der vergangenen Wochen ist für die Rapid- Fans die Sache schon vor Anpfiff klar gewesen: "Heute zählt nur der Sieg!" Das verkündete der harte Kern der grün- weißen Anhänger jedenfalls äußerst offensiv per Banner im eigenen Fan- Sektor der NV- Arena in St. Pölten. Das Duell mit dem SKN St. Pölten um den Aufstieg ins Halbfinale des ÖFB- Cup "läuteten" die Rapid- Fans allerdings zusätzlich mit einer Pyro- Show ein - zu sehen im VIDEO!