Perverser Fan zeigt Elferschützen nackten Popo

Ein Fan des spanischen Zweitligisten CD Alcoyano "glänzte" am Wochenende mit einem besonderen Ablenk- Manöver. Er zeigte dem Elfmeter- Schützen der gegnerischen Mannschaft von der Tribüne aus seinen nackten Popo. Der Elfer- Schütze war davon offenbar so beeindruckt, dass er gleich vergab. In Wien würde man sagen: Sche oasch!