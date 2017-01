"Österreich war nicht bereit für Paul Scharner!"

Er war der große Exzentriker in Österreichs Fußball und auch der erste Kapitän aus "Austria" in der Premier League in England. Seit seinem plötzlichen Karriereende 2013 wurde es aber still um Paul Scharner. Im Interview mit krone.at- Sportchef Max Mahdalik spricht Scharner über seine großen neuen Pläne, die Vergangenheit, das Problem des Nationalteams und darüber, warum er der Zeit voraus gewesen ist.