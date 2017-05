ÖLV- Stars Distelberger und Dadic grüßen aus Götzis

Zum 43. Mal geht heuer das Mehrkampf- Meeting in Götzis über die Bühne. Österreich hat mit der zweifachen EM- Medaillengewinnerin Ivona Dadic, Dominik Distelberger und Mega- Talent Sarah Lagger ein schlagkräftiges Team am Start der Traditionsveranstaltung. Quali- Druck für die WM in London besteht nicht.