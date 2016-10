NHL- Star blockt Puck und verliert Teil seines Ohrs

Eishockey kann manchmal sehr brutal sein! Eine fürchterliche Schrecksekunde erlebte Capitals- Spieler Daniel Winnik in der NHL: Als er versuchte einen Schuss zu blocken, rutschte der Center aus und der Puck traf ihn seitlich am Kopf. Den Mitspielern stockte kurz der Atem, als der Kanadier am Boden liegen blieb. Ein Puck- Treffer gegen den Kopf kann auch fatal enden. Der Schuss hat ihn allerdings nur gestreift. Beim Versuch sich wegzudrehen, verlor er einen Teil seines Ohrs. Aber ganz nach dem Motto "Nur die Harten kommen durch", spielte er nach einer kurzen Auszeit weiter.