Neuer für Alaba "der beste Torhüter" überhaupt!

T rainingslager- Zeit beim FC Bayern München: Während Mats Hummels bei brütender Hitze in Doha am arabischen Golf sein erstes Halbjahr beim Rekordmeister als "durchwegs positiv" beurteilte, gab ÖFB- Star David Alaba beinahe so etwas wie eine "Liebeserklärung" ab: Manuel Neuer ist für den Wiener "zu Recht" zum Welttorhüter gewählt worden!