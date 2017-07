Milliarden- Irrsinn: Die wertvollsten Klubs Europas

Bayern München ist unter den wertvollsten Fußballklubs in Europa weiter die Nummer vier. Zu diesem Ergebnis kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Bei der Untersuchung wurden die Einnahmen der Spielzeiten 2014/15 und 2015/16, die Erfolge in den europäischen Wettbewerben und die Popularität in sozialen Medien berücksichtigt.