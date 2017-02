Mega- spektakulär! Bad Gastein als Freeski- Hochburg

Nach einem Jahr Pause kehrt die internationale Freeski- Elite wieder nach Bad Gastein zurück. Der Salzburger Wintersportort bereitet sich auf die siebte Auflage des legendären Red Bull PlayStreets vor. Am 24. Februar 2017 wird das "Who is Who" der Szene über den Dächern von Bad Gastein wieder waghalsige Tricks zeigen und tausende Zuschauer mit einer spektakulären Show begeistern. Wie spektakulär es dabei zugeht, zeigen die Video- Aufnahmen aus dem Vorjahr.