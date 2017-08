Matthäus: Lebenslange Sperre für Rapid- Legende?

Lothar Matthäus im entspannten Urlaubs- Talk bei Zadar in Kroatien. Mit krone.tv- Reporter Michael Fally sinniert der Superstar im Falkensteiner Punta Skala Resort über seine Zeit bei Rapid, erklärt, was das Problem mit Andi Herzog war, warum Peter Schöttel 1990 "ein Leben lang gesperrt" werden hätte müssen, und warum Salzburg heuer den Einzug in die Champions- League- Gruppenphase schafft.