Lädierter Almer mit "fast perfekter Abfahrtshocke"

Der verletzte Austria- Kapitän Robert Almer arbeitet in der Reha intensiv an seiner Genesung. Im Oktober zog er sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Außenband- und Innenmeniskus- Riss im rechten Knie zu. In der Reha zeigen sich schon kleine Fortschritte, wie man oben im Video unter anderem bei einer "fast perfekten Abfahrtshocke" sehen kann!