Kurios! Gelbe Karte nach Traumtor & Heiratsantrag

Der Fußballer Ashton Surber hat ein turbulentes Erstligaspiel auf der Pazifik- Insel Guam erlebt: Im Spiel seiner NAPA Rovers gegen den bis dahin ungeschlagenen Verein der Guam- Werft gelang Surber zunächst ein spektakuläres Tor per Fallrückzieher. Noch im Jubeln zog er sein Trikot aus, unter dem er ein T- Shirt mit einem aufgedruckten Heiratsantrag "Marry Me?" trug. So kniete er sich auf dem Spielfeldrand vor seiner Angebeteten hin, wie das Video oben zeigt. Der Schiedsrichter hatte dafür kein Verständnis, störte die Idylle vielmehr mit einer Gelben Karte für den Regelverstoß - denn Trikot- Ausziehen wird weltweit mit einer Verwarnung geahndet. Das junge Glück störte dies aber gar nicht, denn nach einem Bericht der "Pacific Daily News" vom Sonntag hatte Surbers Verlobte den Heiratsantrag sofort angenommen. Das 5:1 der Rovers und die damit eroberte Tabellenführung gerieten damit fast zur Nebensache.