Kult- Video! PULS4 zeigt faden Teams die Rote Karte

Red Bull Salzburg, SK Rapid und FK Austria - diese österreichischen Klubs sind im Herbst in der Europa- League- Gruppenphase vertreten gewesen und haben es NICHT in die K.- o.- Phase im Frühjahr geschafft. Im heimischen Fernsehen bleibt die Europa League aber dennoch vertreten, nur muss/darf PULS4 ab sofort Duelle nicht- österreichischer Teams zeigen. Mit einem bizarr- coolen Werbespot stimmen die Kollegen von Puls4 auf den ersten EL- Spieltag im Jahr 2017 an. Aufgepasst: Unbedingt bis zum Ende anschauen!