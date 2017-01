Küsschen von Tennis- Star nach üblem Kopftreffer!

Schmerzhafte Szenen beim Hopman Cup: In der Partie zwischen den USA und Spanien schlug Feliciano Lopez in seinem Einzel gegen Jack Sock auf - und traf eine Linienrichterin mit voller Wucht am Kopf. Autsch! Für eine schöne Geste sorgte danach sein Gegner Sock, der sich sofort um sie kümmerte - zu sehen oben im Video!