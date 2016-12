Konsel zur Austria: "Viel schlimmer geht's nicht!"

"Viel schlimmer geht’s gar nicht mehr" - das sagt Michael Konsel zur abgelaufenen Woche der Wiener Austria. Denn nach dem peinlichen Selbstfaller in der Europa League, als man mit einem Mann mehr eine 2:0- Führung noch herschenkte und mit 2:3 verlor, setzte es am Sonntag in der Bundesliga beim SKN St. Pölten ein blamables 1:2. Für unseren Tipico- Experten völlig unverständlich…