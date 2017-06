Königliche Party: Real feiert Ronaldo und Zidane

80.000 Fans, eine beeindruckende Lichtshow und Superstars in Feierlaune. Real Madrid hat in seiner Heimat den 12. Triumph in der Königsklasse gebührend gefeiert. Im Zentrum der Feierlichkeiten Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos und vor allem Zinedine Zidane, geadelt als "bester Trainer der Welt".