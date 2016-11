Klopp verteidigt Rooney: "Gesoffen wie die Teufel"

Englands Stürmerstar Wayne Rooney steht nach den in der "Sun" veröffentlichten Suff- Bildern in der Kritik. Die Bilder zeigen den Nationalteam- Kapitän unvorteilhaft mit "blutunterlaufenen Augen und vom Wein verfärbten Lippen", sie sollen bei einer Hochzeitsfeier am Samstag aufgenommen worden sein, zwischen zwei Länderspielen. Rooney hat sich mittlerweile entschuldigt, doch er hat einen prominenten Fürsprecher: Liverpool- Trainer Jürgen Klopp. "All die Legenden, die wir lieben und bewundern, haben gesoffen wie die Teufel und geraucht wie verrückt", sagte der Deutsche am Donnerstag. Die heutige Fußballergeneration sei die professionellste, die es jemals gegeben habe, ergänzte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund.