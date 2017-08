Klopp jubelt: "Wie ein Wirbelsturm!"

1899 Hoffenheim ist nach dem 2:4 im Rückspiel beim FC Liverpool in den Play- offs zur Champions League gescheitert. Damit wird die TSG in dieser Saison in der Europa League starten. Die Reds und Trainer Jürgen Klopp hingegen freuen sich auf die Gruppenphase der Königsklasse. Und der Liverpool- Coach jubelte nach dem Spiel: "Das war wie ein Wirbelsturm!"