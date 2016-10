Kein Plan B? Koller kontert Hasenhüttl- Kritik

Österreichs Nationalmannschaft bekommt es am Donnerstag im Wiener Happel- Stadion mit einem hochkarätigen Gegner zu tun. Das ÖFB- Team trifft im Rahmen der WM- Qualifikation auf die von Real- Madrid- Superstar Gareth Bale angeführten Waliser. Für Teamchef Marcel Koller sind die Briten der Favorit auf Platz eins in Quali- Gruppe D. Dennoch rechnet sich der Schweizer gegen den Weltranglisten- Zehnten einiges aus. "Es wird ein enges Spiel werden. Meistens entscheiden Kleinigkeiten", vermutet der 55- Jährige und hofft auch auf das nötige Quäntchen Glück. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch äußerte sich Koller auch zu den Aussagen von Leipzig- Trainer Ralph Hasenhüttl, wonach der ÖFB- Teamchef "keinen Plan B" in der Offensive habe, wenn Marc Janko nicht dabei bzw. nicht fit ist.