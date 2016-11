Jagd auf Götze- Trikot? Jetzt spricht Gregoritsch

Am vergangenen Wochenende musste ÖFB- Legionär Michael Gregoritsch viel Hohn und Spott einstecken, nachdem ihm vorgeworfen wurde, nach dem Spiel seines Klubs HSV gegen Dortmund (1:5) Weltmeister Mario Götze hinterhergelaufen zu sein, um ein Trikot zu ergattern. Bei der ÖFB- Pressekonferenz am Donnerstag in Wien nahm Gregoritsch nun erstmals Stellung zu der Causa.