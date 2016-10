Ist ER der neue Messi? Juve engagiert Wunderkind!

Merken Sie sich diesen Namen! Der 10- jährige Rashed Al- Hajjawi gilt als eines der größten Talente in der Fußballwelt und ist mit seinen YouTube- Videos der Star im Netz. Nun wurde der in Norwegen geborene Palästinenser sogar von Juventus Turin unter Vertrag genommen. Ob das Wunderkind in Zukunft Lionel Messi und Cristano Ronaldo als beste Fußballer der Welt ablösen kann? Gut möglich, aber machen Sie sich mit dem Video oben selbst ein Bild!