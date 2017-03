Irrer Kunstschuss aus 45 Metern schlägt im Tor ein

Was für ein Traumtor des südkoreanischen Talents Chang- Min Lee: In der asiatischen Champions League ließ der 23- Jährige den weit aus dem Tor stehenden Keeper von Gamba Osaka mit einem Kunststück aus rund 45 Metern richtig alt aussehen. Am Ende bejubelte Lee mit seinem Team Jeju United einen 4:1- Erfolg. Seinen Geniestreich sehen Sie oben im Video!