Irre Stunts auf der längsten Schaukel der Welt

Eine Schaukel darf auf keinem Spielplatz fehlen. Kaum einer, der als Kind nicht geschaukelt wäre - scheinbar ein recht unspektakuläres Gerät, und doch: Erste Erfahrungen mit Adrenalin, wie es in die Venen schießt, sowie das erste Gefühl vom Fliegen haben meistens mit einer Schaukel zu tun. Darin sind sich die vier Mitglieder des Red Bull Skydive Teams einig. Nach vielen erfolgreichen gemeinsamen Projekten reifte der Wunsch nach einem Stunt unter dem Motto "Back to the roots". Dass es dann natürlich gleich ein Anwärter auf die längste Schaukel der Welt sein muss, versteht sich fast von selbst. Zwei Heißluftballons, 125 Meter lange Leinen und das Red Bull Skydive Team, vereint im Projekt "Mega Swing", sorgen nicht nur für spektakuläre Bilder, sondern sichern womöglich auch einen Rekord!