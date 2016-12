Irre! Keeper mit Fallrückzieher- Tor in Minute 96

Was für ein genialer Treffer! In der südafrikanischen Liga erzielte Baroka- Goalie Oscarine Masuluke ein wahres Sensationstor. Ihm gelang in Minute 96 (!) per Fallrückzieher der viel umjubelte Ausgleichstreffer (1:1) beim Spiel gegen die Orlando Pirates. Sein Kunststück können Sie oben im Video bewundern!