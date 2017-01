Irre Flugbahn! Das ist das Tor des Jahres 2016

So eine Flugbahn des Balles sieht man wirklich nicht alles Tage! Wie Faiz Subri aus Malaysia dieses Freistoßtor zustandegebracht hat, weiß er vielleicht selbst nicht so genau. Fest steht jedenfalls, dass es das Tor des Jahres 2016 und am Montagabend bei der Gala in Zürich mit dem Puskas- Preis ausgezeichnet worden ist.