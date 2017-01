Inter- Verteidiger mit irrem Fallrückzieher- Tor!

Inter Mailand hat seine Siegesserie auch im italienischen Cup fortgesetzt, musste aber für den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Die Mailänder gewannen am Dienstag im Achtelfinale gegen Bologna mit 3:2 nach Verlängerung und feierten damit den siebenten Sieg in Folge. Für das große Highlight der Partie sorgte Innenverteidiger Jeison Murillo, der Inter in Minute 34 mit einem sehenswerten Fallrückzieher in Führung bracht - zu sehen oben im Video!