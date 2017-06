Horror- Crash: Bolide wird in Stücke gerissen!

Schockmoment in der Formel 4: Im spanischen Aragon krachte der 16- jährige Russe Alexander Smolyar in den Piloten vor ihm und sorgte für eine Schrecksekunde. Sein Bolide hob ab und touchierte in der folgenden Kurve einen weiteren Rennwagen. Daraufhin riss es seinen Flitzer in Stücke (oben im Video). Glück im Unglück: Der junge Russe wurde ins Spitals gebracht, kam aber ohne schwere Verletzungen davon.