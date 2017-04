Hofmann: "Das war genau, was die Austria wollte"

Steffen Hofmann wirkte nach der Derby- Niederlage geknickt: "Wir sind der Austria ins offene Messer gelaufen. Das war genau, was die Violetten wollten." Was er zum Cup- Spiel am Mittwoch gegen den LASK zu sagen hat und wie Stephan Auer und Trainer Goran Djuricin auf das 0:2 gegen die Austria reagierten, sehen Sie hier im Video.