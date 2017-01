Hirscher: "Weiß nicht, was ich machen soll!"

Am Sonntag steht er wieder in der Auslage, wenn er den Ganslernhang in Kitzbühel hinunterrast. Einen Tag vor dem großen Rennen nahm sich ÖSV- Superstar Marcel Hirscher in Kitzbühel bei herrlichem Sonnenschein Zeit für einen Talk mit krone.tv- Reporter Michael Fally über den Mythos Kitzbühel, nicht erfüllbare Selfie- Wünsche ("weiß nicht, was ich machen soll"), Bundeskanzler Christian Kern und Henrik Kristoffersen.