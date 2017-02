Hier kracht Schneeberger im Ziel in die Bande

Ö SV- Läuferin Rosina Schneeberger stürzte in der Abfahrt der alpinen Kombinantion im Ziel in die Abgrenzung, blieb aber zum Glück unversehrt. "Ich bin mir selbst auf die Ski gestiegen", erklärte die Tirolerin, die vor der Kombi mit Medaillenchancen spekuliert hatte. "Ich habe probiert, alles zu geben, aber es war schon ein bisschen dunkler als am Anfang. Dafür, dass ich nicht so viel Abfahrt fahre, ist das okay."