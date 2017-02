Hier im Video: Barcelona- Fans in Alaves attackiert

Bei schweren Krawallen vor der Partie zwischen Alaves und Barcelona (0:6) ist am Samstag ein Fan schwer verletzt worden. Ein Mann sei mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten spanische Medien am Samstag. Etwa 50 Vermummte hatten demnach eine Gruppe von Barca- Fans in der Innenstadt von Vitoria- Gasteiz mit Stöcken und Metallstangen angegriffen. CD Alaves teilte mit, es verurteile die Gewalt scharf und werde mit den Behörden kooperieren, um die Beteiligten ausfindig zu machen. Auch der spanische Meister Barcelona verurteilte die Angriffe in einer Mitteilung.