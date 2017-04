Heiß auf den Heimsieg! So cool ist unser Surf- Hero

Der Surf Worldcup in Neusiedl am See hat begonnen. Österreichs Slalom- Hoffnung Marco Lang durfte am Freitag wetterbedingt zwar noch keine Wettkampf bestreiten, ist aber trotzdem bereit für den Heimsieg. Das und vieles mehr verriet er Reporter Michael Fally beim Besuch in der gläsernen Krone- Redaktion direkt am Strandgelände.