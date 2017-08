Harnik bringt schweigende Fans zum Ausflippen

Am Samstag krönte ÖFB- Temspieler Martin Harnik seine gute Vorstellung in Mainz mit dem Siegestreffer für Aufsteiger Hannover 96. Der 30- Jährige leitete das Tor selbst ein und vollendete per Flachschuss. Da jubelten dann doch trotz Schweigegelöbnis ein paar Anhänger aus Hannover. Diese protestierten damit gegen Klubchef Martin Kind wegen dessen geplanter Übernahme der Mehrheitsanteile an der 96- Profigesellschaft.