Goalie- Gipfel: Bayern, ÖFB & Rapids Nummer- 1- Kampf

Ein krone.tv- Talk der ganz besonders hochkarätigen Runde in Lindabrunn: Ex- Bayern- Hero Jean- Marie Pfaff, Rapid- Torhütertrainer Helge Payer und ÖFB- Teamtorwarttrainer Klaus Lindenberger diskutieren mit Michael Fally unter anderem über modernes Torhüterspiel, die WM- Qualifikation und die Frage, wer bei Rapid in der neuen Saison die Nummer 1 stellen wird.