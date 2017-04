Fink: "Ich bin noch hier und freu mich aufs Derby"

Die Wiener Austria hat nach dem jüngsten Sieg bei Mattersburg etwas durchatmen können - der ärgerliche Negativlauf ist rechtzeitig vor dem Derby gegen Rapid gestoppt worden. Wie Austria- Sportchef Franz Wohlfahrt und -Coach Thorsten Fink nun in den großen Schlager der kommenden Bundesliga- Runde gehen und was sie zum kolportierten Interesse des FC Basel an Fink zu sagen haben, plauderten sie gegenüber krone.tv aus!