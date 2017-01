Findet Olympia- Held Zajac in Italien die Richtige?

Nach der Trennung von Olympia- Partnerin Tanja Frank sucht Segel- Ass Thomas Zajac - mit Blickrichtung Olympia 2020 - eine neue Frau an seiner Bootsseite. Und zwar auch in Italien. Wie die Suche abläuft, wie es um seine Finanzen bestellt ist, was er für Tokio 2020 plant und ob er zu Weihnachten zugenommen hat, erklärt er im Gespräch mit krone.at- Sportredakteur Michael Fally.