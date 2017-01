Fans feiern diesen tollpatschigen Linienrichter

Ein Highlight der ganz anderen Art! Beim Hopman Cup in Australien, der inoffiziellen Mixed- WM im Tennis, wurde ein Linienrichter ungewollt zur großen Lachnummer. Da das Duell zwischen den USA und Tschechien schon entschieden war, durfte der Linienrichter sein Können unter Beweis stellen. Was ordentlich in die Hose ging - zu sehen oben im Video!