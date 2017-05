Fans als "Krieger": Rauch- Attacke auf Karlsruhe

Per Banner riefen sie zum "Krieg gegen den DFB" auf, zogen in Militär- ähnlichen Uniformen durch die Stadt und wussten mit besonders üppig ausfallenden Rauch- "Attacken" zu glänzen: Fans von Dynamo Dresden haben vor dem Spiel ihrer Mannschaft in Karlsruhe mit einem speziellen Marsch für Aufsehen der besonderen Art gesorgt.