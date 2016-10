Fan schießt jubelnden Neymar mit Flasche ab!

F an- Skandal in Spanien! Lionel Messi schoss Barcelona mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit zum Sieg bei Valencia, doch beim Jubel danach passierte der große Aufreger: Neymar wird von einer 0, 5- l- Flasche am Kopf getroffen und geht sofort zu Boden. Auch Luis Suarez geht in die Knie. Danach beschimpft Messi die Fans auf das Übelste!