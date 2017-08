Erster Auftritt! Rekord- Mann Neymar ist in Paris

Als der teuerste Fußballer der Welt endlich sein neues Trikot in den Händen hielt, lächelte er den finanziellen Wahnsinn einfach weg. Der 222- Millionen- Euro- Neuzugang Neymar ist am Freitag in Paris vorgestellt worden. Der brasilianische Superstar soll das neue Aushängeschild einer ganzen Stadt werden - und dem französischen Hauptstadtklub endlich die so ersehnten internationalen Titel bescheren.