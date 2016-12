Er gegen alle! "Kickbox- Kicker" dreht völlig durch

Da sind einem Spieler aber einmal so richtig die Sicherungen durchgebrannt. Nach dem indischen Halbfinal- Play- off- Spiel zwischen Mumbai City FC und Atletico de Kolkata ist Mumbay- Spieler Tiago Cunha vom Ausscheiden seines Klubs offenbar so enttäuscht, dass er im Frust gegen alle Gegenspieler zum Infight ansetzt - Schläge und Tritte inklusive. Und nur mit Mühe gebändigt werden kann.