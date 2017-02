"English a little!" Völlig verrücktes Interview

Er heißt Naoyuki Oi, spielt Pool- Billard - und hat jetzt das vielleicht verrückteste Sport- Interview der (bisherigen) Geschichte gegeben. Nach seinem Viertelfianl- Sieg beim World Pool Masters gab er ein Live- Interview - in dem er auf die Fragen des Interviewers kaum bis gar nicht einging. "English a little, only so", versuchte er seine limitiereten Englisch- Kenntnisse zu rechtfertigen - aber sehen Sie im Video selbst!