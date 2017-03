Elfer- Drama! Leverkusen vergibt Sieg in Minute 96

Er war der Unglücksrabe des Freitagsspiels in der deutschen Bundesliga: Leverkusens Ömer Toprak scheiterte in der 96. Minute mit einem Foulelfmeter an Werder- Goalie Felix Wiedwald! Unfassbar, aber wahr: Leverkusen vergab 9 der letzten 13 Elfmeter in Pflichtspielen (inkl. Elfmeterschießen). Somit blieb es beim 1:1 und Zlatko Junuzovic & Co. bejubelten den wichtigen Auswärtspunkt. Alle Highlights sowie die dramatische Schlussphase sehen Sie oben im Video!