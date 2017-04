Eiskalt! Fuchs wirft Schauspieler Sanchez "k.o."

Bizarre Szenen beim Spiel Arsenal London gegen Leicester City (1:0) in der Premier League am Mittwochabend: Weil Arsenal- Star Alexis Sanchez den Weg für den Einwurf von Christian Fuchs nicht freimachen will, entscheidet dieser sich letztlich, einfach trotzdem zu werfen. Mit voller Wucht. Der Ball trifft Sanchez' Schulter - dieser mimt den sterbenden Schwan und geht schauspielreif zu Boden ...