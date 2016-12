Einbeiniger Fußballfan erzielt Tor des Monats

Was für eine schöne Aktion! Ein beinamputierter Dundee- United- Fan hat in Schottland das Tor das Monats erzielt. Tommy McKay gewann die Wahl mit 80 Prozent der Stimmen für diesen wunderschönen Schupfer, den er in der Halbzeitpause der Partie zwischen Dundee United und Dunfermline Athletic erzielte. Als Kind musste sein rechter Fuß amputiert werden, dennoch wollte er weiterhin Fußball spielen.