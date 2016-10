Ecuador- Star flüchtet im Krankenwagen vor Polizei

Eine erfolglose Verfolgungsjagd hat sich Ecuadors Polizei mit Teamstürmer Enner Valencia geliefert. Beamte versuchten rund um das WM- Qualifikationsspiel gegen Chile (3:0) am Donnerstag vergeblich, den Profi wegen ausstehender Alimentzahlungen an seine Ex- Frau einzuvernehmen. Schon vor der Partie in Quito soll die Polizei vor der Teamkabine erfolglos gewartet haben. Danach lauerten die Beamten am Spielfeldrand, um den Angreifer vom Premier- League- Klub Everton abzufangen. Valencia wurde zehn Minuten vor Schlusspfiff aber wegen angeblicher Atemprobleme ausgetauscht. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Polizisten dem in einem Rettungs- Golfcart abtransportierten Valencia auf der Stadionlaufbahn nachjagen. Der 26- Jährige wurde jedoch in ein Krankenhaus transportiert. Danach fehlte von ihm vorerst jede Spur.