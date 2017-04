Dortmund- Terrorist ist noch auf freiem Fuß

Jener 26- jährige Iraker, der nach dem Anschlag auf die deutsche Fußballmannschaft Borussia Dortmund wegen Tatverdachts verhaftet worden ist, dürfte mit der Tat doch nichts zu tun haben. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, hätten sich keine Belege für eine Beteiligung an dem Bombenangriff auf den Mannschaftsbus am Dienstagabend ergeben. Dennoch wurde Haftbefehl beantragt, denn der 26- Jährige soll Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat sein.